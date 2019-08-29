А Порошенко против: Верховная Рада избрала нового спикера

Верховная Рада Украины на своём первом рабочем заседании большинством голосов избрала председателя парламента страны.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», новым спикером стал ближайший политический соратник Владимира Зеленского, лидер президентской партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков.

За него отдали свои голоса 382 народных депутата из 450.

Между тем, парламентская фракция партии экс-президента Петра Порошенко «Европейская солидарность» (26 депутатов) проголосовала солидарно против предложенной Зеленским кандидатуры.

Напомним, новый спикер Верховной Рады ранее уже отметился рядом скандальных заявлений.

В частности, Разумков выступил категорически против амнистии для жителей Донбасса и особого статуса для ЛДНР.

Также он отверг любые разговоры о статусе русского языка на Украине как второго государственного.

Вместе с тем, глава парламента пообещал не отключать от микрофона русскоязычных депутатов, как это делал его предшественник националист Андрей Парубий, однако продолжает настаивать, чтобы они выступали исключительно на мове.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 29.08.19

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