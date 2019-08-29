Цена обещаниям: новый спикер Верховной Рады начал с репрессий против русскоязычных депутатов

Избранный сегодня спикером украинского парламента Дмитрий Разумков отключил от микрофона народного депутата за выступление на русском языке.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошёл во время обсуждения кандидатуры на должность вице-спикера Верховной Рады.

Депутат от «Оппозиционной платформы «За Жизнь» Олег Волошин заявил, что все его избиратели говорят на русском языке, поэтому он тоже будет использовать в своих выступлениях русскую речь.

Однако новый спикер отключил звук у микрофона и включил только тогда, когда Волошин, коверкая украинские слова, с трудом закончил реплику, смысл которой мало кто понял в зале.

Напомним, ранее новый глава парламента обещал не отключать от микрофона русскоязычных депутатов, как это делал его предшественник националист Андрей Парубий.

Между тем, «шеф» Разумкова президент Украины Владимир Зеленский сам часто переходит с украинского на русский, когда испытывает затруднения с чётким выражением своих мыслей.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 29.08.19

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