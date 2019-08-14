Лидер партии Зеленского «попробует» не отключать микрофон русскоязычным депутатам

Лидер президентской партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков, который скоро займёт место спикера в Верховой Раде, обещает не поступать с русскоязычными депутатами так же, как это делал его предшественник националист Андрей Парубий.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом Разумков заявил журналистам в ответ на вопрос, продолжит ли он практику Парубия, отключавшего микрофон не говорящим по-украински депутатам.

«Я попробую сделать так, чтобы мне не приходилось это делать», – заявил лидер «Слуги народа» и добавил, что постарается убедить всех нардепов выступать с трибуны и со своих мест исключительно на «державной мове».

Напомним, сегодня на предварительном заседании в парламенте произошёл конфликт между депутатом от «Оппозиционной платформы» Вадимом Рабиновичем и националисткой от партии Порошенко Ириной Геращенко, которой не понравилась русская речь Рабиновича.

Как сообщал «Новый День», ранее глава партии Зеленского наотрез отказался обсуждать статус русского языка как второго государственного.

Кроме того, Дмитрий Разумков выступил категорически против амнистии для жителей Донбасса.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 14.08.19

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