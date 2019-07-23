Глава партии Зеленского наотрез отказался обсуждать статус русского языка

Лидер пропрезидентской партии «Слуга Народа» Дмитрий Разумков категорически отверг любые разговоры о статусе русского языка на Украине как второго государственного.

Какм передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом он заявил в интервью украинским СМИ.

При этом Разумков заявил, что не исключён «диалог» о «более глубоком использовании» русского языка в Донбассе.

«То, что может быть диалог касательно более глубокого использования русского языка, нежели на других территориях страны, – да, это возможно. Это соответствует Европейской хартии о языках, не противоречит украинской Конституции», – пообещал соратник Зеленского и добавил, что о каком-то официальном статусе русского языка не может быть и речи.

«Это мы не обсуждаем», – отрезал Разумков.

Напомним, недавно известный украинский политолог Руслан Бортник заявил, что признание конституционным порошенковского закона об исключительности украинского языка прямо ведёт к распаду Украины.

По мнению Бортника, теперь у Киева больше нет аргументов против решения Донбасса и даже Закарпатья – как можно быстрее покинуть Украину.

Как сообщал «Новый День», верховный комиссар ОБСЕ по национальным меньшинствам Ламберто Заньер заявил на заседании Совбеза ООН, что Украина пытается укреплять роль государственного языка без учёта «этнического и языкового разнообразия в стране».

Ранее Еврокомиссия запретила Киеву вводить в действие закон об исключительности украинской мовы.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 23.07.19

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