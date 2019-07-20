В Киеве назвали катастрофой решение КС Украины по языковому закону

Признание конституционным порошенковского закона об исключительности украинского языка прямо ведёт к распаду Украины.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил известный украинский политолог Руслан Бортник.

По мнению Бортника, теперь у Киева больше нет аргументов против решения Донбасса и даже Закарпатья – как можно быстрее покинуть Украину.

«Само решение не опубликовано, существует только информация в медиа, и даже я ещё пресс-релиз не видел, только по декоммунизации, по второму решению, но если Конституционный суд принял такое решение, это означает, что, скорее всего, будет сложно обжаловать и новый закон о языках, это означает продолжение кризиса с венграми.

…Скорее всего, этот закон не будет отменён, но возможна его коррекция через принятие другого закона о защите национальных меньшинств, принятие которого запланировано.

С точки зрения реинтеграции Донбасса, какого-либо диалога внешнего – это катастрофа. Но это – решение Конституционного суда, который сможет пересмотреть только Конституционный суд.

В нынешнем составе он его не пересмотрит, Порошенко туда поставил своих людей, некоторые люди имеют откровенные радикальные политические взгляды, они не судьи КС, они политики в мантиях судей КС, и выхода из этой ситуации другого пока нет», – приводит слова эксперта «ПолитНавигатор».

Напомним, недавно верховный комиссар ОБСЕ по национальным меньшинствам Ламберто Заньер заявил на заседании Совбеза ООН, что Украина пытается укреплять роль государственного языка без учёта «этнического и языкового разнообразия в стране».

Ранее Еврокомиссия запретила Киеву вводить в действие закон об исключительности украинской мовы.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 20.07.19

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