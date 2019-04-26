Еврокомиссия запретила Киеву вводить в действие закон об исключительности украинской мовы

Евросоюз потребовал прислать на изучение в Еврокомиссию новый дискриминационный закон о государственном языке, принятый вчера Верховной Радой.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявила пресс-секретарь Высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерики Могерини Майя Косьянчич.

Брюссель потребовал не вводить закон в силу, пока Еврокомиссия тщательно не изучит текст документа на предмет нарушения основополагающих прав человека.

«Украинские власти должны направить закон о языке для оценки Венецианской комиссии Совета Европы до того, как он вступит в силу», – потребовала Косьянчич.

По мнению экспертов, заявление Евросоюза связано в первую очередь с жалобами Румынии и Венгрии, вступившихся за своих соотечественников, проживающих на западе Украины.

Напомним, вчера Верховная Рада приняла скандальный закон об исключительности украинской мовы: «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».

Закон закрепляет статус украинского языка как единственного государственного и официального. Отныне украинская мова становится единственной и обязательной для органов госвласти, в армии, в политике, в образовании, в медицине, в культурной сфере и в общепите – на всей территории страны.

Между тем, «Оппозиционная платформа – За жизнь», которая проголосовала против скандального решения, подаёт в Конституционный суд обращение об отмене дискриминационного закона. Об этом сообщил основатель политической силы, народный депутат Украины Юрий Бойко, занявший четвёртое место по итогам голосования на президентских выборах в первом туре, незначительно уступив Юлии Тимошенко.

Кроме того, проверить новый закон на соответствие конституции страны пообещал избранный президент Украины Владимир Зеленский.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 26.04.19

Пойман с поличным один из руководителей крымского «Инвестстроя». / Украина создает языковое гестапо: Зеленского записали в слуги нацизма. / Эрдоган подождёт: открытие Соборной мечети в Крыму откладывается. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»