Украинская власть побоялась привлекать граждан к суду за разговоры на русском языке

Принятый сегодня Верховной Радой дискриминационный закон, фактически отменяющий русский и другие языки на Украине, пока остаётся в значительной степени декларативно-пропагандистским. Пётр Порошенко вместе с националистическим депутатским большинством испугались возмущённой реакции, прежде всего, западных национальных окраин: венгерской и румынской – в Закарпатье и Буковине.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», административная ответственность за отказ использовать государственный украинский язык отложена на три года.

Другая важная причина отсрочки наказания кроется в том, что подавляющее большинство ВСУ и нацбатальонов, особенно командный состав, являются русскоговорящими выходцами из центральной и юго-восточной частей Украины.

«Мы на три года перенесли введение в действие административной ответственности за нарушение закона, а за это время бесплатно во всех областях Украины будут созданы центры, которые будут обучать украинскому языку», – заявил председатель парламентского комитета по вопросам культуры и духовности Николай Княжицкий.

Депутат-националист при этом уверяет, что закон «не унижает никакие национальные меньшинства».

«Наш закон, будучи справедливым к украинцам, не унижает никакие национальные меньшинства. Закон требует принятия, и мы вам это обещаем за полгода – законодательство относительно языков национальных меньшинств и коренных народов», – заявил Княжицкий и поспешил добавить, что в украинской армии никого наказывать не собираются.

«Закон вводит украинский язык в армию, но не вводит никаких санкций или административных наказаний за то, что кто-то из военных не сможет говорить на украинском языке, потому что украинские военные хотят и уже сейчас общаются на украинском», – утверждает глава комитета Рады.

Напомним, сегодня Верховная Рада приняла скандальный закон об исключительности украинской мовы: «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».

Закон закрепляет статус украинского языка как единственного государственного и официального. Отныне украинская мова становится единственной и обязательной для органов госвласти, в армии, в политике, в образовании, в медицине, в культурной сфере и в общепите – на всей территории страны.

Между тем, «Оппозиционная платформа – За жизнь», которая проголосовала против скандального решения, подаёт в Конституционный суд обращение об отмене дискрминационного закона. Об этом сообщил основатель политической силы, народный депутат Украины Юрий Бойко, занявший четвёртое место по итогам голосования на президентских выборах в первом туре, незначительно уступив Юлии Тимошенко.

Кроме того, проверить новый закон на соответствие конституции страны пообещал избранный президент Украины Владимир Зеленский.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 25.04.19

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