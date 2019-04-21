Порошенко заявил, что уходит, но обещает крупно нагадить

Действующий президент Пётр Порошенко признал поражение во втором туре выборов, но обещает в ближайшие дни подписать закон о тотальной украинизации и фактическом запрете русского языка в стране.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом он заявил, выйдя к своим сторонникам и членам избирательного штаба сразу после объявления результатов официального экзитпола.

Напомним, согласно данным анонимного анкетирования избирателей на выходе из участков, Порошенко набрал около 25 %, Зеленский – 73,5%.

«Наша команда будет защищать украинский язык. И дело не только в том, что мы уже сделали: квоты, песни, фильмы, радио, книги. А если Верховная Рада на следующей неделе утвердит закон о языке, я буду счастлив и горд, что как президент буду иметь возможность его подписать. И точно подпишу», – заявил Порошенко.

Ранее, спикер парламента Андрей Парубий уже заявил, что Верховная Рада 25 апреля точно проголосует во втором чтении и в целом за законопроект №5670-д о функционировании украинского языка как государственного.

Независимые эксперты, блогеры и пользователи юго-востока страны называют новый закон – «законом об уничтожении русского языка на Украине» или «законом о тотальной украинизации».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 21.04.19

Официальный экзитпол подтвердил разгром Порошенко во втором туре. / Первый украинский экзитпол показал отрыв клоуна от кондитера на выборах президента. / Суд отказал адвокату Порошенко в снятии Зеленского с выборов. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»