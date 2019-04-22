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Понедельник, 22 апреля 2019, 09:46 мск

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На Украине обработали 80% протоколов голосования

Фото: ua.utro.news

На Украине обработано 80% протоколов голосования во втором туре выборов президента.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 73,09% голосов отдано за Владимира Зеленского. Петр Порошенко набирает 24,57%. Явка составила 62,07%. Напомним, что Киев не предоставил право голосования гражданам Украины, находящимся на неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей, а так же в России.

ЦИК Украины предупредил, что объявление официальных итогов выборов может затянуться из-за Пасхи: период с 27 апреля по 1 мая объявлен праздничным, и из-за выходных ЦИК может вовремя не получить информацию с мест о наличии исков об оспаривании итогов выборов.

Напомним, накануне в штабе Петра Порошенко заявили, что действующий президент Украины результаты голосования оспаривать не будет.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 22.04.19

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© 2019, РИА «Новый День»

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