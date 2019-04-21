Официальный экзитпол подтвердил разгром Порошенко во втором туре

На Украине опубликованы данные результатов президентских выборов, полученные методом анонимного анкетирования избирателей на выходе из участков на 18:00 часов.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», национальный экзитпол показал более впечатляющий отрыв Владимира Зеленского от Петра Порошенко по сравнению с первыми результатами опросов на 12:00. Тогда шоумен опережал действующего президента на 40, с небольшим, процентов

К 18 часам отрыв составил уже около 48%.

У Владимира Зеленского -73,5%.

У Петра Порошенко – 25%.

Испортили бюллетень – 1,5%.

Официальный «национальный экзитпол» проведён Украинским центром экономических и политических исследований Александра Разумкова, Фондом «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива и Киевским международным институтом социологии.

Опрошено около 14 тысяч проголосовавших во всех регионах Украины.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 21.04.19

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