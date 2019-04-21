Первый украинский экзитпол показал отрыв клоуна от кондитера на выборах президента

На выборах президента Украины, согласно первым опросам избирателей на выходе из участков, Владимир Зеленский опережает Петра Порошенко с отрывом более, чем в 40%.
Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», на данные, которые собрала украинская социологическая компания New Image Marketing Group, ссылается РИА Новости.
Согласно опросам, действующий президент и владелец кондитерской компании «Рошен» Пётр Порошенко к обеду набрал 28,2% голосов. Его оппонент, комик и шоумен Владимир Зеленский – 71,8%.
На востоке страны у Зеленского 88,8%, у Порошенко – 11,2%.
На западе кандидаты набрали «почти» поровну: за шоумена 55,6%, за действующего президента – 44,4%.
На юге, соответственно, 73,4% против 26,6%. В центральной части – 72,9% и 27,1%.
Всего анонимно опрошено в разных частях страны около 17 тысяч проголосовавших избирателей.
Симферополь, Валентин Карамазов
Симферополь. Другие новости 21.04.19
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