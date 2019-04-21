Первый украинский экзитпол показал отрыв клоуна от кондитера на выборах президента

На выборах президента Украины, согласно первым опросам избирателей на выходе из участков, Владимир Зеленский опережает Петра Порошенко с отрывом более, чем в 40%.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», на данные, которые собрала украинская социологическая компания New Image Marketing Group, ссылается РИА Новости.

Согласно опросам, действующий президент и владелец кондитерской компании «Рошен» Пётр Порошенко к обеду набрал 28,2% голосов. Его оппонент, комик и шоумен Владимир Зеленский – 71,8%.

На востоке страны у Зеленского 88,8%, у Порошенко – 11,2%.

На западе кандидаты набрали «почти» поровну: за шоумена 55,6%, за действующего президента – 44,4%.

На юге, соответственно, 73,4% против 26,6%. В центральной части – 72,9% и 27,1%.

Всего анонимно опрошено в разных частях страны около 17 тысяч проголосовавших избирателей.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 21.04.19

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