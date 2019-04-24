Порошенко задумал сорвать инаугурацию Зеленского

В администрации действующего президента Петра Порошенко принято решение сорвать проведение инаугурации победившего на выборах Владимира Зеленского в сроки, предусмотренные законом, и максимально отсрочить день его вступления в должность главы государства.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом стало известно киевским СМИ от источников в украинском судейском сообществе.

Сообщается, что Банковая (администрация Порошенко) собирается провести решение об отставке главы Конституционного суда Станислава Шевчука, который обязан по закону присутствовать на церемонии вступления в должность нового президента.

Таким образом, будет создана ситуация, когда инаугурацию придётся отложить до назначения нового председателя Конституционного суда. В свою очередь процесс назначения другого председателя также можно затянуть.

По словам украинских экспертов, отсрочка инаугурации Зеленского необходима Порошенко для того, чтобы успеть провести через Верховную Раду ряд законов, максимально ограничивающих полномочия президента Украины – фактически превращающих главу государства в церемониальную фигуру.

Проект решения об отставке председателя Конституционного суда, для которой уже найдены «веские политические причины», подготовлен и завизирован Порошенко. Отставка назначена на ближайшие дни.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 24.04.19

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