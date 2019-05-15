«Состоялся антиконституционный переворот…»: главу КС Украины отправили в отставку

Конституционный суд Украины отправил в отставку своего председателя Станислава Шевчука. 14 мая за его увольнение проголосовали 12 судей, сам Шевчук в голосовании не участвовал. Новым председателем Конституционного суда избрана Наталья Шаптала.

«Сегодня состоялся антиконституционный переворот в Конституционном Суде Украины и захват государственной власти со стороны лиц, которые занимали должности судей Конституционного Суда Украины, – написал Шевчук в соцсетях. – Судьи главного конституционного органа государства, которые присягали народу Украины, сами совершили тяжкое уголовное преступление, связанное с свержением конституционного строя. Переворот произошел в спешке, с грубыми и вопиющими нарушениями Конституции Украины, закона Украины «О Конституционном Суде», регламента Конституционного Суда Украины. Безусловно, что за этим преступлением стоит главный выгодоприобретатель Порошенко, который прикладывает все усилия для удержания власти путем сохранения контроля над главными государственными институтами».

Шевчук заявил, что 15 мая обратится в суд и в правоохранительные органы.

26 февраля Конституционный суд принял решение, в котором признал неконституционной статью 368-2 Уголовного кодекса Украины (незаконное обогащение), напоминает УНИАН. 15 марта три судьи Конституционного суда заявили, что дальнейшее пребывание Шевчука в должности председателя КС приведет к полному развалу суда и разрушению конституционного правосудия. 17 апреля Постоянная комиссия по вопросам регламента и этики Конституционного суда пришла к выводу о наличии оснований для увольнения Шевчука с должности судьи КС.

24 апреля СМИ сообщили, что отставкой главы Конституционного суда Станислава Шевчука команда Порошенко собирается затянуть процесс вступления в должность вновь избранного президента Украины Владимира Зеленского, чтобы успеть провести через Верховную Раду ряд законов, максимально ограничивающих полномочия президента Украины – фактически превращающих главу государства в церемониальную фигуру.

Киев, Платон Ефимчук

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