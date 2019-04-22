«Это мои слова!» Жириновский обвинил Порошенко в предвыборном плагиате

Владимир Жириновский уличил бывшего кандидата в президенты Украины Петра Порошенко в дословном использовании образов, которые давно принадлежат лидеру ЛДПР.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом Жириновский рассказал в эфире телеканала «Россия-1».

Напомним, ранее Пётр Порошенко пытался отговорить украинцев голосовать за некомпетентного в государственных делах Зеленского.

«Порошенко последние дни выступал и сказал: «Вы можете доверить неопытному хирургу лечь под его нож? Можете сесть в самолёт, если там лётчик неопытный?» – это же всё я говорил, он читает мои выступления, диски и всё это говорит. В чистом виде мои слова, мои примеры!

Ни украинские политологи его не поймали на этом, ни наши, русские. Посмотрите мои выступления – сто раз говорил, что человек не ляжет на стол, если хирург ни черта не умеет делать, самолёт даже опытные лётчики не могут удержать!» – приводит слова Жириновского «ПолитНавигатор».

Напомним, ранее пользователи в соцсетях высмеивали попытки Петра Порошенко пугать украинцев изображениями Путина в своих предвыборных агитматериалах.

Как сообщал «Новый День», во втором туре президентских выборов в «Незалежной» Пётр Порошенко с разгромным счётом проиграл комику и шоумену Владимиру Зеленскому.

Тем не менее, действующий пока президент обещает в ближайшее время подписать новый, ещё более дискриминационный закон о государственном языке.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 22.04.19

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