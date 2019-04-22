Команда Зеленского готовит Юго-Востоку «сладкую» украинизацию

Украинский язык останется единственным государственным в «Незалежной», но отныне им будут не пугать, а соблазнять русскоязычных жителей.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», такое видение новой тотальной украинизации предложил на брифинге спикер избирательного штаба Владимира Зеленского Дмитрий Разумков.

Разумков подчеркнул, что администрация нового президента Украины не откажется от полного искоренения русского языка, но, понимая, что «метод кнута» не работает, попытается задействать «метод пряника», как более «эффективный».

«Исходя из позиции Зеленского, которая была озвучена ранее, единственным государственным языком в Украине является украинский язык», – заявил спикер штаба, комментируя будущее принятие нового закона о языке, который по-другому называют «законом о тотальной украинизации».

«Развитие и поддержка государственного языка – это одна из ключевых прерогатив президента. Но методы должны быть стимулирующими, а не идти по методу кнута. Метод пряника дает больше эффективности, в этом вопросе в частности», – рассуждает Разумков.

Напомним, действующий президент Пётр Порошенко признал поражение во втором туре выборов, но обещает в ближайшие дни подписать закон о фактическом запрете русского языка в стране.

«Наша команда будет защищать украинский язык. И дело не только в том, что мы уже сделали: квоты, песни, фильмы, радио, книги. А если Верховная Рада на следующей неделе утвердит закон о языке, я буду счастлив и горд, что как президент буду иметь возможность его подписать. И точно подпишу», – заявил Порошенко.

Ранее, спикер парламента Андрей Парубий уже заявил, что Верховная Рада 25 апреля точно проголосует во втором чтении и в целом за законопроект №5670-д о функционировании украинского языка как государственного.

Сам Владимир Зеленский недавно анонсировал новый виток информационной войны против России.

Вступление в должность нового президента Украины состоится по истечении 30 дней с момента обнародования официальных результатов выборов во втором туре.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 22.04.19

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