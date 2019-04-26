Украина создает языковое гестапо: Зеленского записали в слуги нацизма

Глава Госсовета Крыма Владимир Константинов счел принятый накануне Верховной Радой Украины скандальный закон, закрепляющий статус украинской языка как единственного государственного и официального, попыткой создания языкового гестапо. Об этом спикер парламента заявил на заседании Госсовета.

«Мы сумели защитить своих граждан от безумных экспериментов всякого рода киевских и львовских лингвистических докторов Менгеле», – сказал Константинов. По его словам, на развалинах украинского государства учредили языковое гестапо. Константинов признался, что у него складывается ощущение, «что снимается новый сериал, в котором Зеленскому будет отведена роль не слуги народа, а слуги нацизма» (цитата по «Российской газете»).

Ранее скандальный закон подверг украинский журналист Дмитрий Гордон. По его словам, украинские власти делают всё, чтобы «затянуть момент возвращения Крыма и Донбасса». Ради возращения Крыма и Донбсса, по его мнению, Киеву следует «делать шаги навстречу людям». Об этом Гордон заявил в эфире телеканала «112 Украина».

Журналист выразил надежду, что на Украине к власти придут дальновидные политики, истинные украинские патриоты, которые не бьют себе по груди и кричат: «Слава Украине!", а любят Украину. Он подчеркнул, что нужно не навязывать украинцам свои идеи, а «делать так, чтобы они сами к этому пришли».

Как сообщал «Новый День», согласно принятому Раду закону «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», украинская мова становится единственной и обязательной для органов госвласти, в армии, в политике, в образовании, в медицине, в культурной сфере и в общепите – на всей территории страны. Впрочем, административная ответственность за отказ использовать государственный украинский язык отложена на три года. О намерении опротестовать дискриминационный закон в Конституционный суд заявила «Оппозиционная платформа – За жизнь», которая проголосовала против скандального решения. Кроме того, проверить новый закон на соответствие конституции страны пообещал избранный президент Украины Владимир Зеленский.

Симферополь, служба информации РИА «Новый День»

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