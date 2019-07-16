ОБСЕ: Закон Украины о языке не соответствует международным нормам

Украина пытается укреплять роль государственного языка без учёта «этнического и языкового разнообразия в стране».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом на заседании Совбеза ООН заявил верховный комиссар ОБСЕ по национальным меньшинствам Ламберто Заньер.

По словам Заньера, «Украина имеет полное право на укрепление роли государственного языка», однако обязана учитывать потребности других национальностей в развитии родной культуры и языков.

«Права меньшинств, в том числе в языковой и образовательной сферах, должны быть учтены и соблюдены, согласно с обязательствами Украины перед ОБСЕ и с точки зрения международных норм», – цитирует Заньера ТАСС.

«Сбалансированную и прагматичную языковую политику следует по возможности проводить на основе позитивных шагов и поощрений, а не штрафов. Следует учитывать особенности регионов», – заявил верховный комиссар и добавил, что власти Украины должны проводить «подробные консультации со всеми вовлеченными сторонами, в том числе национальными меньшинствами» на всех этапах данного процесса.

Пока, по словам Заньера, «нет достаточной юридической ясности или гарантий относительно защиты прав представителей национальных меньшинств в языковой сфере».

В заключении верховный комиссар ОБСЕ потребовал от Киева внести необходимые изменения в языковый закон.

Напомним, ранее Еврокомиссия запретила Киеву вводить в действие закон об исключительности украинской мовы.

Евросоюз потребовал прислать на изучение новый дискриминационный закон о государственном языке, принятый Верховной Радой и подписанный Петром Порошенко.

Об этом заявила пресс-секретарь Высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерики Могерини Майя Косьянчич.

Брюссель обязал Киев не вводить закон в силу, пока Еврокомиссия тщательно не изучит текст документа на предмет нарушения основополагающих прав человека.

«Украинские власти должны направить закон о языке для оценки Венецианской комиссии Совета Европы до того, как он вступит в силу», – потребовала Косьянчич.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 16.07.19

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