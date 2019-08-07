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Среда, 7 августа 2019, 17:40 мск

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В Москве и Киеве по-разному поняли итоги разговора Путина и Зеленского

Фото: dialog.ua

Комментарии Кремля и кабинета Зеленского по итогам телефонного разговора президентов России и Украины противоречат друг другу в части последовательности урегулирования конфликта в Донбассе.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», Москва настаивает на предварительном выполнении Украиной главных пунктов минских соглашений перед встречей в нормандском формате с участием Франции и Германии.

Однако в Киеве уже заявили, что президент России якобы дал принципиальное согласие Зеленскому на скорую встречу нормандской четвёрки на высшем уровне.

«Рабочие группы сейчас готовят документы для подписания на высшем уровне», – утверждается в сообщении пресс-службы украинского президента.

Между тем, в Москве заявляют, что Зеленскому было указано на исключительную важность соблюдения условий минского формата, что предусматривает прямые переговоры украинского руководства с главами ЛДНР.

«Подтверждена также исключительная важность последовательной реализации Минских договоренностей, включая юридические аспекты предоставления ДНР и ЛНР особого статуса. Отмечена необходимость конструктивного диалога между сторонами, в том числе в рамках минской Контактной группы», – отмечается в сообщении пресс-службы Кремля.

Как известно, Зеленский категорически отказывается встречаться с лидерами республик Донбасса в рамках минского формата, и сегодня он прямо заявил Путниу, что не станет менять конституцию ради особого статуса для ЛДНР.

Между тем, глава МИД РФ Сергей Лавров уже заявлял, что Президент Украины, в соответствии с минским соглашениями, должен сначала поговорить с главами ДНР и ЛНР, а уже потом рассчитывать на беседу с российским президентом в «нормандском» или более расширенном формате.

«Для цели украинского урегулирования созданы действующие форматы – контактная группа с участием Киева, Донецка и Луганска при поддержке России и ОБСЕ и нормандский формат, который в общем-то является коллективным автором этих самых минских договоренностей, в том числе и договоренности о создании контактной группы для прямого диалога между участниками конфликта», – объяснил Лавров Зеленскому порядок встреч по урегулированию гражданского конфликта в Донбассе.

Симферополь, Валентин Карамазов

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© 2019, РИА «Новый День»

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