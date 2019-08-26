МИД РФ: Присутствие неподготовленного Зеленского грозит обрушить авторитет «нормандского формата»

«Нормандский формат» ( Россия, Германия, Франция, Украина) может превратиться в бестолковое сборище, которое в очередной раз ничего конкретно не решило.

Это неизбежно произойдёт в том случае, если Берлин и Париж до встречи на высшем уровне не потребуют от Украины выполнения своих обязательств в рамках минских соглашений.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом на пресс-конференции в Москве заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Мы постоянно напоминаем нашим партнерам, что необходимо для того, чтобы авторитет нормандского формата не пострадал, – обеспечивать выполнение тех решений, которые достигались в этих рамках ранее. Одно из таких решений – разведение сил и средств, начиная с трех пилотных районов (в зоне конфликта в Донбассе)...

Прежде чем говорить о контактах в нормандском формате в принципе и прежде чем их планировать, хотелось бы понять, как новое правительство (Украины), когда оно будет сформировано, определит свою позицию в отношении минских договоренностей», – подчеркнул глава МИД РФ.

Напомним, ранее на саммите стран «Большой семёрки» канцлер ФРГ Ангела Меркель настаивала на скорейшей встрече нормандской четвёрки в Париже.

Однако позже неожиданно заявила, что Берлин ждёт прямых переговоров от президентов России и Украины «в ближайшие месяцы».

Симферополь, Валентин Карамазов

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