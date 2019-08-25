В Кремле ответили на требование Меркель срочно собрать нормандскую четвёрку

Россия не собирается до встречи в «нормандском формате» отменять для украинского президента Зеленского «домашнюю работу» по минским соглашениям.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам Пескова, в Москве осведомлены о желании канцлера ФРГ как можно быстрее провести встречу лидеров нормандской четвёрки. Однако до этого необходимо проделать большую предварительную работу.

«Возможность организации такого саммита действительно прорабатывается, но перед этим должна быть проделана достаточно большая «домашняя работа», – цитирует ТАСС пресс-секретаря президента России.

Напомним, сегодня на встрече лидеров стран «Большой семёрки» Ангела меркель заявила. что встреча нормандской четвёрки (Россия, Германия, Франция, Украина) по урегулированию конфликта в Донбассе должна состояться в ближайшее время в Париже.

«Мы, Франция и Германия, подчеркнули, что хотим в скором времени, после подготовительной встречи советников и министров иностранных дел, организовать саммит с российским и украинским президентами.

Мы давно говорили о том, что, поскольку прежняя встреча проходила в Берлине, то эта должна пройти в Париже», – отрезала Меркель и добавила, что она и Эмманюэль Макрон настаивают на безотлагательности переговоров в «нормандском формате».

Между тем, в Москве заявляют, что выполнение минских соглашений сегодня полностью зависит от украинской стороны.

Как известно, Зеленский категорически отказывается встречаться с лидерами республик Донбасса, и даже прямо заявил Путину, что не станет менять конституцию ради особого статуса для ЛДНР.

Симферополь, Валентин Карамазов

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