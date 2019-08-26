Меркель неожиданно отправила Зеленского к Путину

Канцлер ФРГ Ангела Меркель изъявила желание, чтобы президенты России и Украины провели встречу тет-а-тет.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом она заявила во время пресс-конференции с американским президентом Дональдом Трампом в Биарицце на саммите «Большой семёрки».

«Я хочу сейчас, чтобы состоялись переговоры между украинским президентом и российским президентом. Я думаю, что мы должны попытаться продвинуться с этим в ближайшие несколько месяцев», – цитирует Ангелу Меркель CNN.

Между тем, накануне бундесканцлерина настаивала на скорейшем проведении встречи нормандской четвёрки (Россия, Германия, Франция, Украина) в Париже.

«Мы, Франция и Германия, подчеркнули, что хотим в скором времени, после подготовительной встречи советников и министров иностранных дел, организовать саммит с российским и украинским президентами.

Мы давно говорили о том, что, поскольку прежняя встреча проходила в Берлине, то эта должна пройти в Париже», – отрезала Меркель и добавила, что она и Эмманюэль Макрон настаивают на безотлагательности переговоров в «нормандском формате».

Однако в Кремле моментально отреагировали на это требование, заявив, что Россия не собирается до встречи в «нормандском формате» отменять для украинского президента Зеленского «домашнюю работу» по минским соглашениям.

«Возможность организации такого саммита действительно прорабатывается, но перед этим должна быть проделана достаточно большая «домашняя работа», – заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Как сообщал «Новый День», с Ангелой Меркель уже не раз случался необъяснимый тремор на официальных приёмах. А на саммите «Большой двадцатки» в Японии она даже потерялась в пространстве, но президент РФ Владимир Путин помог ей сориентироваться.

Симферополь, Валентин Карамазов

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