Меркель продиктовала, где и когда ждёт Путина вместе с Зеленским

Встреча нормандской четвёрки (Россия, Германия, Франция, Украина) по урегулированию конфликта в Донбассе должна состояться в ближайшее время в Париже.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», такое заявление сделала немецкий канцлер на встрече лидеров стран «Большой семёрки».

«Мы, Франция и Германия, подчеркнули, что хотим в скором времени, после подготовительной встречи советников и министров иностранных дел, организовать саммит с российским и украинским президентами.

Мы давно говорили о том, что, поскольку прежняя встреча проходила в Берлине, то эта должна пройти в Париже», – отрезала Меркель и добавила, что она и Эмманюэль Макрон настаивают на безотлагательности переговоров в «нормандском формате».

Напомним, Москва не раз заявляла, что прежде, чем встречаться и обсуждать гражданский конфликт на Украине на высшем уровне, Зеленский должен выполнить свою часть «домашней работы» в рамках минских соглашений.

Как сообщал «Новый День», в Кремле не делают никаких «намёток» по встрече между Путиным и Зеленским в рамках «нормандского формата».

«Здесь больше вопросов, чем ответов. Пока никаких намёток нет по возможной встрече с президентом Зеленским», – заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков и добавил, что «встречи ради встречи не будет».

Напомним, недавно президент РФ Владимир Путин на встрече со своим французским коллегой Эмманюэлем Макроном заявил, что встречам в «нормандском формате» нет альтернативы, однако их содержательное наполнение зависит от успешного продвижения договорённостей в рамках «минского формата».

При этом, выполнение минских соглашений сегодня полностью зависит от украинской стороны.

Как известно, Зеленский категорически отказывается встречаться с лидерами республик Донбасса, и даже прямо заявил Путину, что не станет менять конституцию ради особого статуса для ЛДНР.

Между тем, накануне глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что Германия не возражает против скорейшей встречи на высшем уровне стран нормандской четвёрки. Однако для этого необходимо «наличие реальной возможности достижения прогресса».

Симферополь, Валентин Карамазов

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