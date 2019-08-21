Берлин выдвинул Зеленскому условие для встречи в нормандском формате

Германия не возражает против скорейшей встречи на высшем уровне стран нормандской четвёрки. Однако для этого необходимо «наличие реальной возможности достижения прогресса».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас.

При этом Маас, пожалуй, впервые публично упомянул об ответственности за выполнение минских договорённостей не только Москвы, но и Киева.

«Россия, Украина, Германия и Франция составили чёткий план разрешения этого конфликта (в Донбассе): минские соглашения. Их необходимо реализовать. Россия должна использовать своё влияние, чтобы сделать конструктивные шаги вперёд на этом пути. Мы поддерживаем этот процесс, но импульс должен исходить от России и Украины, чтобы в прямом диалоге найти решения. Для этого нам необходимо как можно скорее вновь встретиться в «нормандском формате». Однако это предполагает наличие реальной возможности достижения прогресса», – цитирует РИА Новости главу МИД Германии.

«Конфликт на востоке Украины продолжается уже слишком долго. Там всё ещё каждый день звучат выстрелы, и люди страдают от этого конфликта», – добавил Маас.

Как сообщал «Новый День», в Кремле не делают никаких «намёток» по встрече между Путиным и Зеленским в рамках «нормандского формата».

«Здесь больше вопросов, чем ответов. Пока никаких намёток нет по возможной встрече с президентом Зеленским», – заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков и добавил, что «встречи ради встречи не будет».

Напомним, недавно президент РФ Владимир Путин на встрече со своим французским коллегой Эмманюэлем Макроном заявил, что встречам в «нормандском формате» (Россия, Франция, Германия, Украина) нет альтернативы, однако их содержательное наполнение зависит от успешного продвижения договорённостей в рамках «минского формата» (участники – Украина, ЛДНР. Гаранты – Евросоюз, Россия).

При этом, выполнение минских соглашений сегодня полностью зависит от украинской стороны.

Как известно, Зеленский категорически отказывается встречаться с лидерами республик Донбасса, и даже прямо заявил Путину, что не станет менять конституцию ради особого статуса для ЛДНР.

Симферополь, Валентин Карамазов

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