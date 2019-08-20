«Встречи ради встречи не будет» – Кремль не планирует саммит нормандской четвёрки

В Кремле не делают никаких «намёток» по встрече между Путиным и Зеленским в рамках «нормандского формата».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге по итогам рабочей встречи президентов России и Франции на Лазурном берегу.

«Здесь больше вопросов, чем ответов. Пока никаких намёток нет по возможной встрече с президентом Зеленским», – заявил Песков.

По его словам, проводятся консультации на уровне экспертов и помощников в «нормандском формате» как раз для того, чтобы по их итогам сделать вывод – нужна встреча на высшем уровне или нет.

«Есть определенные сроки проведения встреч экспертов, встреч помощников президентов... Там и будет идти на экспертном уровне подготовка», – отметил пресс-секретарь президента и добавил, что в любом случае «встречи ради встречи не будет».

Напомним, вчера президент РФ Владимир Путин на встрече со своим французским коллегой Эмманюэлем Макроном заявил, что встречам в «нормандском формате» (Россия, Франция, Германия, Украина) нет альтернативы, однако их содержательное наполнение зависит от успешного продвижения договорённостей в рамках «минского формата» (участники – Украина, ЛДНР. Гаранты – Евросоюз, Россия).

При этом, выполнение минских соглашений сегодня полностью зависит от украинской стороны.

ак известно, Зеленский категорически отказывается встречаться с лидерами республик Донбасса, и даже прямо заявил Путину, что не станет менять конституцию ради особого статуса для ЛДНР.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 20.08.19

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