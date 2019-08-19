Путин объяснил взаимосвязь нормандского и минского форматов

Встречам в «нормандском формате» (Россия, Франция, Германия, Украина) нет альтернативы, однако их содержательное наполнение зависит от успешного продвижения договорённостей в рамках «минского формата» (участники – Украина, ЛДНР. Гаранты – Евросоюз, Россия).

При этом, выполнение минских соглашений сегодня полностью зависит от украинской стороны.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече со своим французским коллегой Эмманюэлем Макроном в резиденции президента Франции «Форт Брегансон».

Отметим, что Владимир Путин отвечал на вопрос корреспондента РИА Новости о возможной встрече нормандской четвёрки после реплики Эмманюэля Макрона.

Французский президент отметил, что хочет обсудить с российским коллегой возможность такой встречи после просьб Владимира Зеленского во время телефонных переговоров с Парижем и Москвой.

Российский лидер, в свою очередь, напомнил, что Россия уже пошла на компромиссы, уговорив республики Донбасса настаивать на окончательном закреплении за ЛДНР особого статуса только после утверждения такого решения всеми сторонами процесса, в том числе – Евросоюзом и добавил, что любая встреча «должна приводить к конкретным результатам».

Как сообщал «Новый День», ранее уже предполагалось, что на предстоящей встрече лидеров России и Франции будет обсуждаться необходимость встречи в рамках «нормандского формата», на чём постоянно настаивает президент Украины Владимир Зеленский.

Мало того, по итогам телефонного разговора Зеленского с Путиным в Киеве поспешили заявить, что президент России якобы дал принципиальное согласие Зеленскому на скорую встречу нормандской четвёрки на высшем уровне.

Между тем, в Москве заявляют, что Зеленскому было указано на исключительную важность соблюдения условий минского формата, что предусматривает прямые переговоры украинского руководства с главами ЛДНР.

Как известно, Зеленский категорически отказывается встречаться с лидерами республик Донбасса, и даже прямо заявил Путину, что не станет менять конституцию ради особого статуса для ЛДНР.

Однако глава МИД РФ Сергей Лавров уже заявлял, что президент Украины, в соответствии с минским соглашениями, должен сначала поговорить с главами ДНР и ЛНР, а уже потом рассчитывать на беседу с российским президентом в «нормандском» или более расширенном формате.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 19.08.19

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