Путин и Макрон обдумают, что делать с «нормандским форматом»

На предстоящей встрече в Париже лидеров России и Франции будет обсуждаться необходимость встречи в рамках «нормандского формата», на чём настаивает президент Украины Владимир Зеленский.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«19 августа, действительно, готовится рабочий визит президента России во Францию, это будет однодневный визит... Темы очевидны – это двустороннее российско-французское сотрудничество, которое имеет весьма насыщенное экономическое содержание, это международные проблемы... это, конечно же, Украина и, конечно, обсудят перспективы продолжения работы в нормандском формате», – заявил Песков.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал срочно собраться лидеров нормандской четвёрки из-за гибели четырёх военнослужащих ВСУ в Донбассе.

При этом, Зеленский намекнул, что «весь мир увидел, кто именно не хочет мира».

Позже по итогам телефонного разговора Зеленского с Путиным в Киеве поспешили заявить, что президент России якобы дал принципиальное согласие Зеленскому на скорую встречу нормандской четвёрки на высшем уровне.

«Рабочие группы сейчас готовят документы для подписания на высшем уровне», – утверждалось в сообщении пресс-службы украинского президента.

Между тем, в Москве заявляют, что Зеленскому было указано на исключительную важность соблюдения условий минского формата, что предусматривает прямые переговоры украинского руководства с главами ЛДНР.

«Подтверждена также исключительная важность последовательной реализации Минских договоренностей, включая юридические аспекты предоставления ДНР и ЛНР особого статуса. Отмечена необходимость конструктивного диалога между сторонами, в том числе в рамках минской Контактной группы», – отметили в сообщении пресс-службы Кремля.

Как известно, Зеленский категорически отказывается встречаться с лидерами республик Донбасса в рамках минского формата, и даже прямо заявил Путниу, что не станет менять конституцию ради особого статуса для ЛДНР.

Между тем, глава МИД РФ Сергей Лавров уже заявлял, что Президент Украины, в соответствии с минским соглашениями, должен сначала поговорить с главами ДНР и ЛНР, а уже потом рассчитывать на беседу с российским президентом в «нормандском» или более расширенном формате.

Симферополь, Валентин Карамазов

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