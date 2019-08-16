Сомнительный друг: эксперты оценили перспективы отношений Москвы и Парижа

Россия должна соблюдать осторожность в диалоге с Францией. Как считают эксперты, такой «неявный» союзник может при удобном случае отвернуться от РФ. Такое мнение, как передает корреспондент РИА «Новый День», было высказано сегодня на пресс-конференции в Москве накануне предстоящих переговоров президентов РФ и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона.

В частности, как считает эксперт РИСИ Надежда Узунова, нынешнее руководство Франции готово наладить диалог с Россией, но Париж нельзя назвать явным союзником. «Франция традиционно была неявным союзником России в европейских делах и помогала разруливать конфликтные ситуации с ЕС. В предыдущий период стало понятно, что немного сдвигаются внешнеполитические приоритеты Франции и отношения стали портиться не потому, что между нами проблемы, а из-за того, что у Франции меняются приоритеты, и отношения с Россией стали не совсем первостепенной задачей. И сейчас они также зависят от того, как обстоят дела не только в мире, но и в приоритетах у Франции», – сказала Узунова.

По ее оценке, наметившееся потепление между Москвой и Парижем может быть связано с изменившейся конъюнктурой в мировой политике и ухудшением отношений между ЕС и США. «Сейчас на то, что контакты активизировались, сыграло то, что осложнились отношения с США. Это подтолкнуло Францию, чтобы налаживать отношения на нашем направлении», – считает эксперт.

При этом Узунова обратила внимание на зыбкость таких связей. «Если между Францией, Европейским союзом и США все окрепнет и восстановится, легко предположить, что на нашем направлении это все сыграет в негативную сторону», – отметила она.

Старший научный сотрудник отдела европейских политических исследований ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН Павел Тимофеев также напомнил, что Францию сложно назвать надежным союзником. «Да, с одной стороны, Франция действительно часто выступала со стороны партнёра, умеющего и способного понимать Россию, но нельзя не видеть и другой сторону. Очень часто именно Франция оказывалась острым критиком России, например, по правозащитной тематике, по вопросам о Чечне – то есть по вопросам, как правило, связанным с внутреннеполитической повесткой России. Можно вспомнить и скандальное дело Скрипалей, когда Франция спокойно выслала четырех дипломатов», – сказал Тимофеев.

«Нужно быть очень осторожным, перед тем как рассчитывать на безусловную потенциальную поддержку Франции», – заключил эксперт.

Как сообщал «Новый День», на 19 августа назначены переговоры Путина и Макрона, которые должны состояться во Франции на Лазурном берегу. «Темы очевидны – это двустороннее российско-французское сотрудничество, которое имеет весьма насыщенное экономическое содержание, это международные проблемы... это, конечно же, Украина и, конечно, обсудят перспективы продолжения работы в нормандском формате», – отмечал ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 16.08.19

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