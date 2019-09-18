Украина отказалась в Минске от всего

Представители Украины в Трёхсторонней контактной группе в Минске по урегулированию конфликта в Донбассе отказались подписывать одобренную в Европе «формулу Штайнмайера», предполагающую особый статус для Донбасса.

Кроме того, украинская сторона потребовала отдать ей контроль над российско-украинской границей на участке вдоль территории ЛДНР.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», подписание формулы было условием согласия России на участие в саммите «номандской четвёрки» (Россия, Германия, Франция, Украина) на высшем уровне.

В результате уже не состоится приуроченная к нормандскому формату встреча Зеленского с Путиным.

Выборы на территории ЛДНР переносятся на неопределённый срок.

Разведение войск на расстояние 400 километров от линии соприкосновения становится маловероятным.

Как следствие, продолжатся обстрелы и война, которую обещал прекратить украинский президент.

Кроме того, под вопросом теперь и следующий этап обмена заключёнными.

По существу, ситуация вернулась ко временам Петра Порошенко.

Одной из причин срыва переговоров эксперты называют грубое вмешательство США в позицию Киева, который всего два дня назад склонялся к обсуждению особого статуса для Донбасса.

«Киев теряет возможности для улучшения ситуации на Донбассе, появившиеся после избрания Зеленского и новой Рады», – констатировал полпред России на минских переговорах Борис Грызлов.

Напомним строгую последовательность пунктов «формулы Штайнмайера».

1. Принятие Украиной закона об особом порядке проведения местных выборов на территории ЛДНР.

2. Выборы на территории ЛДНР.

3. Публикация отчета ОБСЕ об итогах выборов и демократичности их проведения.

4. Временное вступление в силу закона «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей».

5. Внесение изменений в Конституцию Украины об особом статусе Донбасса.

6. Передача контроля Украине над границей с Россией.

7. Вступление в силу закона об особом статусе Донбасса на постоянной основе.

Кроме этого, Минскими соглашениями предусмотрена полная амнистия для всех участников вооружённого конфликта со стороны ЛДНР, а также прекращение огня по всей линии соприкосновения и полный отвод вооружений.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 18.09.19

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