Киев и США отменяют Минские соглашения: Донбасс не получит особый статус

Кабинет Владимира Зеленского не будет менять конституцию ради особого статуса ЛДНР – что прямо предусмотрено минскими договорённостями.

Вместо этого, Отдельные районы Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО), как называют в Киеве народные республики, будут включены в общую конституционную реформу на Украине, предполагающую «децентрализацию» – то есть, определённое расширение экономических и правовых полномочий для всех украинских областей.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом на пресс-конференции в Киеве заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

«Ещё раз напоминаем, русские постоянно повторяют этот нарратив. Как это написано в Минских соглашениях? Там написано, что будет проведена реформа украинского законодательства, конституционная реформа, в основе которой лежит децентрализация. Если в Москве не могут это прочитать, мы готовы прочитать еще раз: мы не вносим никаких изменений в Конституцию, мы продолжаем наш путь конституционной реформы, которую мы сами делаем для Украины, и основой этих изменений является децентрализация, которая уже много лет идет на Украине довольно успешно.

Мы предлагаем той стороне (ЛДНР), которая находится сейчас за линией соприкосновения, которая не является подконтрольной украинскому правительству, понять, что шанс их развития – децентрализация. Они могут объединять общины, они могут ожидать определенных возможностей, в частности финансовых, как и все области и районы, которые находятся в Украине.

Это и есть максимальное предложение, которое мы делаем – конституционная реформа, в основе которой лежит децентрализация. Мы не вносим в Конституцию никаких особых или не особых статусов», – отрезал глава МИД Украины.

После Пристайко слово сразу же взял спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер, который буквально за несколько часов заставил МИД Украины поменять предыдущее мнение о допустимости особого статуса для Донбасса.

«Если в России надеются, что оккупируя Донбасс, оккупируя территории, она сможет ослабить, разделить или увеличить влияние на Украину, то это неправда. Украина более сильная, более объединенная, более стойкая, демократичная, чей экономический рост стремится к Евросоюзу. Я бы сказал, если у вас молодежь едет на фронт и в них стреляют русские, то они не будут идти на соглашение с Россией, поэтому Россия имеет причины посмотреть, каким образом выйти из этого конфликта...», – возложил всю вину на Москву Волкер и добавил, что вопрос о статусе возвращаемых «оккупированных территорий» Донбасса будет решаться без оглядки на Россию.

Между тем, слова Пристайко и Волкера кардинально расходятся с мнением европейских членов «нормандской четвёрки» – Германии и Франции, а также – ОБСЕ.

Напомним, сегодня в Киеве министр иностранных дел председательствующей в ОБСЕ Словакии Мирослав Лайчак заявил, что выполнение Минских соглашений подразумевает неукоснительное соблюдение пунктов «плана Штайнмайера», одним из которых является внесение изменений в Конституцию Украины об особом статусе Донбасса.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 15.09.19

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