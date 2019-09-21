Зеленский отдал «формулу Штайнмайера» на растерзание Верховной Раде

Украина не будет подписывать «формулу Штайнмайера», но готова на её базе разработать новый законопроект по урегулированию конфликта в Донбассе.
Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил помощник президента Украины Андрей Ермак после встречи с активистами – противниками «капитуляции Украины».
«Хочу повторить то, что сказал на встрече:
1. Ничего не будет решаться без ведома общества.
2. Процесс имплементации формулы (Штайнмайера) имеет несколько этапов, это не разовое решение.
3. Формула – это не закон. Это база, которая ляжет в основу законопроекта, за который будут голосовать и который будет вынесен на публичное обсуждение.
Но это будет потом, а пока необходимо прекратить огонь. Над этим и работаем», – написал Ермак.
Между тем, Москва уже предупредила Киев, что любая самовольная интерпретация и изменение пунктов «формулы Штайнмайера» не будет признана Россией.
Напомним, Украина тянет время, чтобы не выполнять главные условия достижения мира в Донбассе: амнистия для всех участников конфликта в ЛДНР и внесение в конституцию положения об особом статусе Донбасса.
Симферополь, Валентин Карамазов
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