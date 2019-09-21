Зеленский отдал «формулу Штайнмайера» на растерзание Верховной Раде

Украина не будет подписывать «формулу Штайнмайера», но готова на её базе разработать новый законопроект по урегулированию конфликта в Донбассе.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил помощник президента Украины Андрей Ермак после встречи с активистами – противниками «капитуляции Украины».

«Хочу повторить то, что сказал на встрече:

1. Ничего не будет решаться без ведома общества.

2. Процесс имплементации формулы (Штайнмайера) имеет несколько этапов, это не разовое решение.

3. Формула – это не закон. Это база, которая ляжет в основу законопроекта, за который будут голосовать и который будет вынесен на публичное обсуждение.

Но это будет потом, а пока необходимо прекратить огонь. Над этим и работаем», – написал Ермак.

Между тем, Москва уже предупредила Киев, что любая самовольная интерпретация и изменение пунктов «формулы Штайнмайера» не будет признана Россией.

Напомним, Украина тянет время, чтобы не выполнять главные условия достижения мира в Донбассе: амнистия для всех участников конфликта в ЛДНР и внесение в конституцию положения об особом статусе Донбасса.

Симферополь, Валентин Карамазов

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