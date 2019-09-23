Помощник Зеленского отверг любые уступки Донбассу

Украина не собирается ни предоставлять особый статус ЛДНР, ни допускать в любой иной форме федерализации страны.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил помощник президента Владимира Зеленского Андрей Ермак, курирующий от Украины процесс обмена заключёнными с Москвой.

Между тем, Ермак не отвергает с ходу «формулу Штайнмайера», однако вслед за другими соратниками Зеленского настаивает на предварительном обсуждении её принципиальных положений внутри Украины. Что фактически означает ревизию главного пункта формулы – предоставление ЛДНР особого статуса.

«Мы собрали большое количество экспертов и, базируясь на том, что уже существует, выработали свою позицию. Она лежит в основе всего нашего переговорного процесса. Мы точно никогда не допустим федерализации нашей страны. Мы точно никогда не допустим потери наших территорий. Мы точно хотим прекратить войну. Мы точно хотим реинтегрировать Донбасс в Украину. Мы точно хотим, чтобы Украина была единая. И вот на этих основных принципах строится весь переговорный процесс», – заявил помощник Зеленского.

«Мы точно не собираемся никому ничего своего отдавать. Мы не собираемся уступать ни 1% наших интересов», – отрезал Ермак.

Напомним, на днях Андрей Ермак заявил, что Украина не будет подписывать «формулу Штайнмайера», но готова на её базе разработать новый законопроект по урегулированию конфликта в Донбассе и отправить его на рассмотрение в Верховную Раду.

Между тем, Москва уже предупредила Киев, что любая самовольная интерпретация и изменение пунктов «формулы Штайнмайера» не будет признана Россией.

Напомним, Украина тянет время, чтобы не выполнять главные условия достижения мира в Донбассе: амнистия для всех участников конфликта в ЛДНР и внесение в конституцию положения об особом статусе Донбасса.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 23.09.19

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