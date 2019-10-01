Третьего не дано: в Кремле ждут чёткого ответа Киева по «формуле Штайнмайера»

Москва не приемлет никаких толкований, интерпретаций или пересмотров пунктов «формулы Штайнмайера».

Украина должна чётко сформулировать свою позицию по этому вопросу на встрече Трёхконтактной группы в Минске по урегулированию в Донбассе, а именно – официального отказа или согласия.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков напомнил, что в Москве уже наслышаны о предыдущих высказываниях Киева по «формуле» с целью затягивания её принятия.

«Мы слышали из Киева разные заявления относительно предыдущего отказа. Говорилось и о технической ошибке, и о недопонимании и так далее.

Поэтому сегодня, конечно, все ожидают, что наступит ясность, трансформировалась ли как-то предыдущая позиция украинской стороны, подтверждает ли украинская сторона свой отход от предыдущих договоренностей или, наоборот, корректирует свое подтверждение своих предыдущих обязательств.

Поэтому сегодня мы именно это и ожидаем», – цитирует Пескова РИА «Новости».

Напомним, ранее помощник президента Украины Андрей Ермак заявил, что Киев не будет подписывать «формулу Штайнмайера», но готов на её базе разработать новый законопроект по урегулированию конфликта в Донбассе и отправить его на рассмотрение в Верховную Раду.

Между тем, Москва уже предупредила Украину, что любая самовольная интерпретация и изменение пунктов «формулы Штайнмайера» не будет признана Россией.

Вместе с тем, позже министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что Киев готов вернуться к рассмотрению «формулы Штайнмайера».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 01.10.19

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