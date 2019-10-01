Зеленский добился встречи с Путиным: Киев подписал «формулу Штайнмайера»

Украинская делегация в Трёхсторонней контактной группе в Минске по урегулированию в Донбассе поставила подписи под «формулой Штайнмайера».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», Киев на переговорах в Минске представлял полпред Зеленского, экс-президент Украины Леонид Кучма.

«Леонид Кучма, представляющий на встрече официальный Киев, поставил подпись под документом, согласованным ранее советниками глав «нормандской четверки», – сообщает ТАСС со ссылкой на свой источник.

«Все стороны подписали письма в адрес ОБСЕ с уведомлением, что каждая сторона поддерживает формулу и ее выполнение», – добавил он, имея в виду, кроме Украины, другую сторону конфликта – ЛДНР и гарантов урегулирования – Россию и ОБСЕ.

Кроме того, согласован и механизм разведения войск на линии соприкосновения.

Как сообщал «Новый День», подписание Киевом «формулы Штайнмайера» выдвигалось Москвой в качестве условия для встречи лидеров «нормандской четвёрки» (Россия, Германия, Франция, Украина) в Париже.

Напомним строгую последовательность пунктов «формулы Штайнмайера».

1. Принятие Украиной закона об особом порядке проведения местных выборов на территории ЛДНР.

2. Выборы на территории ЛДНР.

3. Публикация отчета ОБСЕ об итогах выборов и демократичности их проведения.

4. Временное вступление в силу закона «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей».

5. Внесение изменений в Конституцию Украины об особом статусе Донбасса.

6. Передача контроля Украине над границей с Россией.

7. Вступление в силу закона об особом статусе Донбасса на постоянной основе.

Кроме этого, Минскими соглашениями предусмотрена полная амнистия для всех участников вооружённого конфликта со стороны ЛДНР, а также прекращение огня по всей линии соприкосновения и полный отвод вооружений.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 01.10.19

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