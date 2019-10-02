Ничего Украина не получит: главы ДНР и ЛНР дали отповедь Зеленскому

Украина не может рассчитывать на мирное сосуществование с Донбассом без прямого диалога с народом и руководством Луганской и Донецкой народных республик и обсуждения с ними каждого пункта закона об особом статусе ЛДНР.

Кроме того, не может быть и речи о передаче народными республиками Киеву контроля над границей с РФ.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом говорится в совместном заявлении для Украины лидеров ДНР и ЛНР Дениса Пушилина и Леонида Пасечника.

Прежде всего, по словам глав республик, на Украине должны чётко понять, что только сам народ Донбасса будет определять свою судьбу.

«Украина вчера благодаря России, Германии и Франции подписала, наконец, «формулу Штайнмайера», гарантирующую Донбассу особый статус. Таким образом, она признает особое право народа Донбасса на самостоятельное определение своей судьбы. Мы сами будем решать, на каком языке говорить, какой будет наша экономика, как будет формироваться наша судебная система, как будет защищать наших граждан наша народная милиция и как мы будем интегрироваться с Россией. Это наше дело, наша цель», – говорится в обращении.

Главное для ЛДНР – это самоопределение и самоуправление, в том числе и в вопросе контроля над границей.

«И призываем господина Зеленского не диктовать нам условия. Когда он говорит, что выборы на Донбассе пройдут только тогда, когда Украина получит контроль над границей, он не понимает, что не ему решать, когда у нас пройдут выборы, а нам. Никакого контроля над границей киевская власть не получит», – подчеркнули Пушилин и Пасечник и добавили, что любые законы об отношениях Киева с республиками могут быть приняты только после прямых переговоров.

«Господин Зеленский также заявил, что будет принят некий новый закон об особом статусе. Интересно знать, какой? Нам многое не нравится в нынешней редакции этого закона, в который Порошенко навставлял неприемлемых оговорок. И эти оговорки и вставки нужно из закона удалить. Но в нем также содержатся и важнейшие положения, которые менять ни в коем случае нельзя. Поэтому любые изменения закона об особом статусе должны быть согласованы с нами. В противном случае мы будем считать их прямым и грубым нарушением минских соглашений, и они для нас будут юридически ничтожны», – предупредили лидеры Донбасса.

«Хотим предостеречь господина Зеленского от опрометчивых действий. Если он хочет добиться мирного сосуществования с ДНР и ЛНР, пусть вступает в прямой диалог с нами, а не делает непродуманные и бессмысленные односторонние заявления», – заявили Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Напомним, вчера украинская делегация в Трёхсторонней контактной группе в Минске по урегулированию в Донбассе поставила подписи под «формулой Штайнмайера».

Кроме того, был согласован и механизм разведения войск на линии соприкосновения.

Однако позже президент Украины неожиданно наотрез отказался проводить выборы на территории ЛДНР до передачи Украине контроля над границей с Россией.

Сегодня в Киеве заявили также, что «не подписывали, а только согласовали» формулу Штайнмайера.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 02.10.19

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