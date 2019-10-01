Подписать – не значит выполнять: Зеленский объяснил, зачем согласился на «формулу Штайнмайера»

Украина пошла на подписание «формулы Штайнмайера» только ради участия в саммите «нормандской четвёрки» (Россия, Германия, Франция, Украина) на высшем уровне.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», это следует из заявления президента Украины Владимира Зеленского по итогам переговоров Трёхконтактной группы в Минске.

Напомним, подписание Киевом «формулы» выдвигалось Москвой в качестве условия для встречи в «нормандском формате».

«Мы ответили на письмо господина Сайдика (представителя ОБСЕ), что мы согласовали формулу Штайнмайера... Сейчас мы обсуждаем только дату провеления Нормандского формата», – заявил Зеленский.

Вместе с тем, украинский президент наотрез отказался проводить выборы на территории ЛДНР до передачи Украине контроля над границей с Россией, что прямо предусмотрено «формулой».

«Если мы хотим провести выборы по украинским законам, они не могут пройти без российских пулеметов. Граница должна быть у нас», – отрезал Зеленский.

«Если там кто-то будет, выборов не будет. Мы никогда не пойдем, чтобы проводить выборы, если там есть военные. Если там будут любые, вы понимаете, любые войска, выборов не будет», – добавил украинский президент.

Между тем, строгая последовательность пунктов «формулы Штайнмайера» предусматривает передачу официальному Киеву контроля над границей между ЛДНР и Россией только после проведения выборов на территориях Луганской и Донецкой народных республик и внесения изменений в Конституцию Украины об особом статусе Донбасса.

Напомним последовательность реализации пунктов «формулы Штайнмайера».

1. Принятие Украиной закона об особом порядке проведения местных выборов на территории ЛДНР.

2. Выборы на территории ЛДНР.

3. Публикация отчета ОБСЕ об итогах выборов и демократичности их проведения.

4. Временное вступление в силу закона «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей».

5. Внесение изменений в Конституцию Украины об особом статусе Донбасса.

6. Передача контроля Украине над границей с Россией.

7. Вступление в силу закона об особом статусе Донбасса на постоянной основе.

Кроме этого, Минскими соглашениями предусмотрена полная амнистия для всех участников вооружённого конфликта со стороны ЛДНР, а также прекращение огня по всей линии соприкосновения и полный отвод вооружений.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 01.10.19

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