Запад приступил к усмирению Порошенко и Тимошенко по «формуле Штайнмайера»

На Западе крайне недовольны массовыми выступлениями украинских националистов против подписания Киевом «формулы Штайнмайера».

Протесты организовали оппозиционные действующему президенту Владимиру Зеленскому председатель партии «Европейская солидарность» Пётр Порошенко и глава политсилы «Батькивщина» Юлия Тимошенко.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом рассказал экс-депутат Верховной Рады, бывший член Партии регионов экс-президента Януковича Олег Царёв.

По данным Царёва, западные лидеры уже провели жёсткую беседу с Тимошенко, на очереди Порошенко.

«По той информации, которую я знаю, буквально в течение последних двух дней была проведена работа с Тимошенко и с Порошенко. Тимошенко выступила против подписания «формулы Штайнмайера», Порошенко выступил против…

Сейчас будут западные лидеры давить на Порошенко и уже надавили на Тимошенко с тем, чтобы они не выступали против реализации «Минских соглашений», – приводит слова Царёва «ПолитНавигатор».

По мнению экспертов, в Европе обеспокоены тем, что сразу после согласия на «формулу Штайнмайера» Зеленский под давлением оппозиции уже начал выдвигать условия, которые ведут к разрушению всего комплекса Минских соглашений.

В частности, президент Украины потребовал полного контроля над границей между ЛДНР и Россией до проведения выборов в Луганской и Донецкой народных республиках. Также Киев отказывается вносить в конституцию Украины положение об особом статусе для ЛДНР.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 03.10.19

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