В Кремле уточнили, когда согласуют дату встречи в «нормандском формате»

Дата встречи лидеров стран «нормандской четвёрки» (Россия, Германия, Франция, Украина) будет согласована только после разведения войск на ранее определённых участках фронта в Донбассе.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил помощник президента РФ Владислав Сурков.

Такими точками разведения на линии соприкосновения являются населённые пункты Петровское и Золотое.

«Окончательное согласование даты саммита нормандской четверки произойдет после того, как будет практически завершено и подтверждено разведение сил в Петровском и Золотом. При нормальном развитии событий на это уйдет около двух недель», – цитирует Суркова ТАСС.

По словам помощника президента, не исключено, что до саммита на высшем уровне предварительно пройдёт встреча министров иностранных дел стран «нормандской четвёрки».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что взаимный отвод войск в Петровском и Золотом начнётся с 1 октября.

Напомним, вчера украинская делегация в Трёхсторонней контактной группе в Минске по урегулированию в Донбассе поставила подписи под «формулой Штайнмайера».

Кроме того, был согласован и механизм разведения войск на линии соприкосновения.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 02.10.19

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