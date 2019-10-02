Меркель зовёт Путина и Зеленского в гости к Макрону

Берлин проводит консультации с партнёрами по «нормандской четвёрке», чтобы определить конкретную дату встречи лидеров России, Германии, Франции и Украины для переговоров по урегулированию в Донбассе.

Вместе с тем, место, где пройдёт саммит, уже определено.

Как передаёт корреспонден РИА «Новый День», об этом рассказала журналистам канцлер ФРГ Ангела Меркель.

«Мы хотим найти дату, чтобы встретиться в Париже, в этот раз это будет Париж», – объявила бундесканцлерина и поприветствовала подписание Трёхсторонней группой в Минске «формулы Штайнмайера».

Между тем, сегодня в Кремле заявили, что дата встречи лидеров стран «нормандской четвёрки» будет согласована только после разведения войск на ранее определённых участках фронта в Донбассе.

Об этом заявил помощник президента РФ Владислав Сурков.

Такими точками разведения на линии соприкосновения являются населённые пункты Петровское и Золотое.

«Окончательное согласование даты саммита нормандской четверки произойдет после того, как будет практически завершено и подтверждено разведение сил в Петровском и Золотом. При нормальном развитии событий на это уйдет около двух недель», – отметил помощник Путина.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что взаимный отвод войск в Петровском и Золотом начнётся с 1 октября.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 02.10.19

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