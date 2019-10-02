Путин не завидует положению Зеленского

Президенту Украины Владимиру Зеленскому досталось очень тяжёлое наследие. А точнее, не досталось практически ничего.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом на форуме «Российская энергетическая неделя» в Москве заявил президент РФ Владимир Путин.

В этих условиях, по словам российского лидера, украинскому президенту необходимо приложить все усилия, чтобы закончить войну на востоке страны.

«Я даже не знаю, что там (на Украине) осталось. Судостроения нет, авиации нет, ракетостроение практически закончило свое существование... все. Это тяжелое наследие.

И, конечно, Зеленскому предстоит многое решить. Но, прежде всего, ему надо решить вопрос, как будут развиваться отношения Украины с Донбассом», – приводит РИА Новости слова Путина.

Напомним, вчера украинская делегация в Трёхсторонней контактной группе в Минске по урегулированию в Донбассе поставила подписи под «формулой Штайнмайера».

Кроме того, был согласован и механизм разведения войск на линии соприкосновения.

Однако позже президент Украины неожиданно наотрез отказался проводить выборы на территории ЛДНР до передачи Украине контроля над границей с Россией.

Сегодня в Киеве заявили также, что «не подписывали, а только согласовали» формулу Штайнмайера.

Симферополь, Валентин Карамазов

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