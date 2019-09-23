Макрон объявил о скорой встрече «нормандской четвёрки»

Президент Франции Эмманюэль Макрон уверенно заявил, что встреча лидеров России, Германии, Франции и Украины в «нормандском формате» состоится «в ближайшие недели».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом со ссылкой на президента Франции сообщили РИА Новости.

Ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко называл середину октября как ориентировочное время для встречи «нормандской четвёрки».

Однако до сих пор неизвестна позиция Москвы. Напомним, в Кремле обусловили встречу стран «нормандского формата» признанием Украины «Формулы Штайнмайера».

Между тем, в Киеве тянут время и решили отдать положения «формулы» на обсуждение «общественности» и Верховной Рады.

Напомним, экс-президент Леонид Кучма и председатель подкомитета Верховной Рады от президентской партии «Слуга народа» Ирина Верещук предупредили, что Владимир Зеленский столкнётся с трудностями на саммите и окажется «один против трёх».

Верещук также считает, что Украину на встрече лидеров «нормандской четвёрки» ждёт «холодный душ».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 23.09.19

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