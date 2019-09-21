Депутат Зеленского: Украину ждёт «холодный душ» на саммите «нормандской четвёрки»

Встреча лидеров стран «нормандской четвёрки» (Россия, Германия, Франция, Украина) в Париже может стать для украинского народа «холодным душем».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в эфире украинского телевидения заявила депутат Верховной Рады от президентской партии «Слуга народа», председатель подкомитета по вопросам государственной безопасности и обороны парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Ирина Верещук.

По её словам, Киев не имеет чёткого представления о том, чего он ждёт от этого саммита, поэтому переговоры, скорее всего, закончатся для Украины безрезультатно, как и предыдущие – в 2016 году.

«Нормандский формат может стать холодным душем для украинского общества. Потому что мы не имеем каких-то параметров, которыми мы бы могли измерить эффект от такой встречи. В 2016 году в последний раз встречались, и это было абсолютно безрезультатно. Встреча ради встречи – ничего с того времени не изменилось», – предупредила глава парламентского подкомитета.

Верещук согласна с предположением представителя Зеленского на переговорах в Минске, эксп-президента Украины Леонда Кучмы о том, что Украина на саммите окажется «одна против трёх».

«Я полагаюсь в данном случае на мысль, которую высказал Леонид Кучма на недавнем саммите «YES», когда он сказал, что «нормандский формат» и участие в нем Владимира Зеленского будет для него очень сложным, если не сказать сверхсложным испытанием. Потому что там у него друзей не будет», – резюмировала депутат от «Слуги народа».

Между тем, сама встреча в «нормандском формате» пока под вопросом. Как известно, Москва требует от Украины согласия на реализацию «формулы Штайнмайера» в Донбассе до встречи четвёрки на высшем уровне.

Симферополь, Валентин Карамазов

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