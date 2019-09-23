В партии Зеленского предложили отказаться от курса на вступление в НАТО

Украину не ждут в НАТО, а власти «Незалежной» лишь несут репутационные потери внутри страны, раздражая электорат несбыточными обещаниями.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в эфире украинского телеканала «112» заявила депутат от президентской партии «Слуга народа», представитель кабинета министров в Верховной Раде и глава парламентского комитета по госбезопасности Ирина Верещук.

По её мнению, Украине следует брать пример с Финляндии, которая, не будучи членом Альянса, тем не менее, глубоко интегрирована в структуры НАТО и при этом сохраняет стабильные отношения с Россией.

«Они (финны), наверное, глубже интегрированы в НАТО, чем некоторые страны альянса, к примеру, Австрия или Венгрия. Но они заявляют: мы даже в конституции это не будем закреплять, мы не хотим проблем с Россией», – отметила Верещук и добавила, что в Альянс, «скорее, возьмут Грузию», тогда как «об Украине вообще не стоит вопрос».

Вместе с тем, соратница Зеленского не пояснила, намерена ли в связи с этим партия президента «Слуга народа» инициировать изменения в конституцию страны.

Как известно, националистическое большинство Верховной Рады при президенте Петре Порошенко добилось внесения в конституцию Украины положения о стремлении «Незалежной» в ЕС и НАТО.

Напомним, Ирина Верещук также заявляет, что встреча лидеров стран «нормандской четвёрки» (Россия, Германия, Франция, Украина) в Париже может стать для украинского народа «холодным душем».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 23.09.19

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