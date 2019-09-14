Украина – не Европа: Кучма обвинил Берлин и Париж в сговоре с Москвой

Германия и Франция вступили в сговор по Донбассу с Россией против Украины.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в интервью Associated Press заявил представитель Киева в минской контактной группе экс-президент «Незалежной» Леонид Кучма.

Кучма заподозрил, что «нормандская четвёрка» по урегулированию конфликта на востоке Украины превратилась в формат «трое против одного».

По его мнению, на предстоящем саммите лидеров стран четвёрки Меркель, Макрон и Путин будут солидарно подталкивать Владимира Зеленского к «неприемлемым» уступкам Москве.

«Он будет один против трёх человек», – посетовал Кучма и добавил, что лидеры Германии, Франции и России заставят президента Украины согласиться на «все требования, которые предъявляет Москва».

Напомним, ранее в Берлине состоялась встреча дипломатических советников глав стран «нормандской четвёрки» (Россия, Германия, Франция, Украина).

Россию представлял помощник президента РФ Владислав Сурков.

Как сообщал «Новый День», Украина собирается тянуть время и пункт за пунктом настаивать на «трансформации» минских договорённостей – кардинального изменения их трактовок и способов реализации.

Что касается «формулы Штайнмайера», то её Киев вовсе не признаёт. Президент Зеленский отказался вносить изменения в конституцию по особому статусу Донбасса. Леонид Кучма также неоднократно высказывался против всеобщей амнистии и предоставления автономии ЛДНР.

На днях Зеленский заявил, что не собирается встречаться с Путиным до проведения саммита в «нормандском формате», дата которого пока не определена.

Симферополь, Валентин Карамазов

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