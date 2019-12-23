В Киеве обвинили Кучму в попытках сорвать обмен пленными

Представитель Киева в Трёконтактной группе в Минске, экс-президент Леонид Кучма и его зять олигарх Виктор Пинчук, связанные с демпартией США, делали всё, чтобы сорвать обмен пленными между Киевом и Донбассом.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом на пресс-конференции в Киеве заявил украинский политолог Даниил Богатырев.

По его словам, противники Дональда Трампа американские демократы заинтересованы в продолжении войны в Донбассе и санкционного давления на Москву, которую они обвиняют в «агрессии против Украины».

«В Нормандском формате была оговорена формула обмена «всех установленных на всех установленных». Я и многие мои коллеги предсказывали, что этот обмен столкнется с саботажем Трёхсторонней контактной группы со стороны Леонида Кучмы и его подручных.

Кучма действует в интересах своего зятя Пинчука, который действует в интересах американских демократов, группы Сороса и т.п. Им невыгодно продвижение по пути мирного урегулирования ни в каком виде, ни под каким соусом. И они всячески саботируют этот процесс.

Если мы вспомним события двухмесячной давности и то, как Кучма два раза пытался просаботировать утверждение трехсторонней контактной группой текста формулы Штайнмайера, то нам всё станет понятно. Он дважды через свою пресс-секретаршу, которая не является должностным лицом, делал это – она вбрасывала в СМИ такие месседжи, которые могли однозначно сорвать переговоры.

Сейчас он сделал то же самое. По слухам (которые украинская сторона, конечно же, не подтверждает) представители украинской стороны с подачи Кучмы выдвинули тезис что нужно обменивать не «всех установленных на всех установленных», а «всех осуждённых на всех осуждённых». Это, соответственно, меньшее количество удерживаемых лиц, что не соответствует той формуле, о которой говорилось на встрече в Нормандском формате», – приводит слова эксперта «ПолитНавигатор».

«От чего зависит судьба обмена? От того, удастся ли офису президента Зеленского продавить свою позицию, заставив Кучму следовать той генеральной линии, которая была утверждена после встречи в Нормандском формате», – добавил политолог.

Как сообщал «Новый День», сегодня контактная группа представителей Киева и Донбасса согласовала обмен пленными по формуле «всех установленных на всех установленных».

Напомним, провал переговоров Трёхконтактной группы (ТКГ) в Минске 19 декабря привёл к угрозе переноса процесса обмена пленными между Москвой и Киевом на следующий год, так как следующая встреча ТКГ в текущем году не была предусмотрена.

Украинская сторона неожиданно предложила обмен по формуле «всех осуждённых на всех осуждённых», что значительно сокращало количество подлежащих обмену лиц и противоречило Минским соглашениям.

Симферополь, Валентин Карамазов

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