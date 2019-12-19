Прекращение огня и обмен пленными в Донбассе могут не состояться до конца года

Представители ЛДНР и Украины в Трёхсторонней контактной группе в Минске не смогли договориться ни о порядке обмена пленными «всех на всех», ни о параметрах прекращения огня, ни о дате нового перемирия на линии разграничения.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», провал переговоров подтвердили обе стороны.

Между тем, пресс-секретарь представителя президента Украины Леонида Кучмы в Минске Дарка Олифер заявила, что вчерашнее заседание контактной группы было последним в уходящем году.

Напомним, 9 декабря в Париже лидерами стран «нормандской четвёрки» ставилась задача прекращения огня и обмена пленными до 31 декабря 2019 года.

Как сообщал «Новый День», накануне на переговорах Трёхсторонней контактной группы в Минске по вине Украины разгорелся скандал вокруг формирования списков удерживаемых лиц, подлежащих обмену.

Киев, в нарушение минских договорённостей, внезапно начал настаивать на обмене по никем не согласованной формуле – «всех осуждённых на всех осуждённых».

Таким образом, из списка автоматически выпадают сотни жителей Донбасса, незаконно удерживаемые в СИЗО и тайных тюрьмах СБУ.

Как известно, участники «нормандского формата» условились ранее проводить обмен удерживаемых лиц по формуле – «всех установленных на всех установленных», которых намного больше, чем осуждённых.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 19.12.19

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