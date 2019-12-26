Киев и ЛДНР обменяют 200 пленных под Горловкой

К обмену между Украиной и Донбассом подготовлены 200 человек с обеих сторон.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом со ссылкой на участников переговоров сообщает «Московский комсомолец».

Ранее стала известна дата обмена.

Сообщается, что ужерживаемых лиц с обеих сторон привезут на КПП «Майорск» под Горловкой (ДНР).

«29 декабря, в воскресенье, Украина и представители «народных республик» Донбасса проведут «Большой обмен» в рамках договоренностей лидеров стран «нормандской четверки». Обмен состоится на КПП «Майорск» под Горловкой» – сообщают участники переговоров.

Напомним, вчера Донецк обвинил Киев в изменении согласованного списка.

Украина вычеркнула из списков незаконно задержанных сотрудников подразделения «Беркут», которых обвинили в «расстрелах на Майдане». «Беркутовцы» уже пять лет содержатся в украинских СИЗО.

Между тем, сообщается, что в список обмена пленными между Киевом и Донбассом включены участники кровавых и неудачных украинских наступлений под Иловайском и Дебальцево из числа подразделений ВСУ и националистических батальонов.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 26.12.19

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