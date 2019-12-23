Обмен рассудил: Украинская власть больше не обвиняет экс-беркутовцев в «расстрелах на Майдане»

Киев после пятилетних безуспешных попыток обвинить бывших правоохранителей из подразделения «Беркут» в «убийствах демонстрантов» на Майдане в Киеве готовит их к отправке в Донбасс в рамках обмена «всех на всех».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», украинским прокурорам уже дано задание подготовить изменение меры пресечения незаконно задержанным бывшим милиционерам, чья вина состояла лишь в том, что они охраняли правопорядок во время беспорядков в центре Киева.

По сообщениям украинских СМИ, решение о включении быших «беркутовцев», которых обвиняли в «убийстве 48 и ранении 80 человек на улице Институтской в Киеве», в списки для обмена пленными принято высшим руководством «Незалежной».

Между тем, прокурор по делу «о расстрелах на Институтской» Алексей Донской отказывается ходатайствовать об изменении меры пресечения «беркутовцам».

«Ни я, ни другие прокуроры в этом деле не будут ходатайствовать об изменении меры пресечения для обвиняемых, так как для этого нет оснований», – утверждает он.

Напомним, ранее украинская сторона сообщила, что руководство ЛДНР подготовило к обмену с Киевом украинских военнослужащих – участников кровавых и неудачных наступлений под Иловайском и Дебальцево в 2014 и 2015 годах. Опровержения этой информации из Донбасса пока не поступало.

Симферополь, Валентин Карамазов

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