Дожали: Киев согласился отдать «беркутовцев» на обмен с ЛДНР

Украинская сторона включила в список обмена с ЛДНР бывших милиционеров из спецподразделения «Беркут», обвиняемых в «расстрелах на Майдане».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявили прокуроры на заседании об изменении задержанным меры пресечения.

«Беркутовцы», которые подверглись нападениям во время массовых беспорядков в центре Киева в 2014 году, провели в украинских СИЗО пять лет.

«Изменение пресечения в том виде позволит реализовать договоренности между сторонами относительно одновременного освобождения наших бойцов, которые содержатся, как в Российской Федерации... так и на территории Донецкой и Луганской областей», – заявил один из прокуроров.

К освобождению из СИЗО и последующему обмену готовят Павла Аброськина, Сергея Зинченко и Олега Янишевского.

Ещё двое – Александр Маринченко и Сергей Тамтура – находятся под домашним арестом.

По словам адвокатов, в письме прокуратуры на изменение меры пресечения речь идёт о всех пятерых экс-милиционерах.

Напомним, ранее омбудсмен Донецкой народной республики Дарья Морозова заявила, что Киев грубо нарушил договорённости и вычеркнул из согласованного с ДНР списка на обмен пленными целый ряд незаконно удерживаемых жителей Донбасса.

Как сообщал «Новый День», прокурор по делу «о расстрелах на Институтской» Алексей Донской отказывался ходатайствовать об изменении меры пресечения «беркутовцам», несмотря на распоряжение из Офиса Зеленского.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 28.12.19

Киев предостерёг Берлин и Париж от достройки «Северного потока – 2». / В Крыму собака растерзала 10-летнего мальчика. / Госкино Украины снимет «документальный фильм» о сбивающем Боинг «российском Буке». Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»