Киев и ЛДНР окончательно определились с датой и формулой обмена пленными

Киев и Донбасс согласовали дату обмена пленными. Об этом сообщила Уполномоченный по правам человека в самопровозглашённой Донецкой народной республике Дарья Морозова.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», обмен пройдет по принципу «всех установленных на всех установленных».

«В это воскресенье 29 декабря, то есть, еще до Нового года, как об этом договорились лидеры нормандской четверки, украинская сторона должна передать 87 человек. Донецк и Луганск, в свою очередь, освободят 55», – рассказала Морозова.

Донецк, Игорь Юров

Донецк. Другие новости 27.12.19

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