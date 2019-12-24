Донецк обвинил Киев в изменении согласованного списка на обмен пленными

Киев грубо нарушил вчерашние договорённости и вычеркнул из согласованного с ДНР списка на обмен пленными целый ряд незаконно удерживаемых жителей Донбасса.

Как передаёт корреспондент РИА "Новый День», об этом заявила омбудсмен Донецкой народной республики Дарья Морозова.

«Несмотря на достигнутые договоренности в ходе вчерашней видеоконференции, официальный Киев вновь грубейшим образом нарушает условия соглашения. Не обращая внимания на коммюнике, подписанное по итогам саммита «нормандской четверки», где была четко обозначена формула обмена «всех установленных на всех установленных», украинская сторона в одностороннем порядке изменила списки и вычеркнула удерживаемых сторонников республики из обменного процесса», – приводит слова Морозовой РИА Новости.

Уполномоченная по правам человека в ДНР подчеркнула, что Донецк категорически не приемлет подобные действия украинской стороны.

«Мы твердо настаиваем на выполнении Украиной всех гарантий, прописанных в минском формате и в итоговом коммюнике «нормандской четверки», – заявила Морозова.

Как сообщал «Новый День», вчера контактная группа представителей Киева и Донбасса согласовала обмен пленными по формуле «всех установленных на всех установленных».

Напомним, провал переговоров Трёхконтактной группы (ТКГ) в Минске 19 декабря привёл к угрозе переноса процесса обмена пленными между Москвой и Киевом на следующий год, так как следующая встреча ТКГ в текущем году не была предусмотрена.

Украинская сторона неожиданно предложила обмен по формуле «всех осуждённых на всех осуждённых», что значительно сокращало количество подлежащих обмену лиц и противоречило Минским соглашениям.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 24.12.19

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